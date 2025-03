Sport.quotidiano.net - Virtus, più di una maglia. Brunamonti dà la carica: "V nera, grande reazione per puntare allo scudetto»

C’è un filo, nemmeno troppo sottile, che lega Alessandro Pajola, capitan Futuro e Roberto. Domenica i tifosi dellahanno dedicato uno striscione al regista anconetano. Più di trent’anni fa, una mano anonima, ma assolutamente bianco, svitò il cartello ‘Piazza Manfredi Azzarita, capitano e partigiano’ per sistemarci al suo posto un ‘Piazza Roberto, capitano’. Ed è diche parliamo con Roberto, oggi responsabile del progetto Academy femminile che coinvolge under 15 e 16 d’Italia. Roberto, come sta? "Abbastanza bene. Grazie". E la? "Reduce da una bella vittoria". Lei regista di unadel passato. Oggi, in quel ruolo, c’è Pajola. "Sono contento. E’ un aspetto che mi riempie d’orgoglio". Rivede qualcosa di suo, in Pajola? "No, è un gioco che non funziona.