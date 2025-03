Laspunta.it - Virginia Nardone conquista i Campionati Italiani Indoor 2025. Quadrini “Orgoglio della Provincia”

Leggi su Laspunta.it

La passione per il nuoto, l’impegno quotidiano e la volontà di superare sempre nuovi limiti sono la storia di, che ha raggiunto un traguardo straordinario, qualificandosi per i, diventando ufficialmente atleta nazionale di nuoto. Tra un mese ci sarà Riccio e ad attenderla. Un risultato che segna una tappa importante nel suo percorso sportivo, ma soprattutto un esempio di determinazione e sacrificio.Il Presidente del Consigliodi Frosinone, Gianluca, esprime il suo vivo compiacimento per questo straordinario successo che porta alto il nome del territorio.“Non posso che congratularmi con questa giovane nuotatrice per il suo straordinario risultato. Qualificarsi per iè un traguardo che merita tutta la nostra ammirazione.