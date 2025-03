Unlimitednews.it - Violenza sulle donne, Piantedosi “I dati sono ancora allarmanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Prevenzione e contrasto dellacontro leobiettivi condivisi a ogni livello. Risultati significativi posessere raggiunti solo con un’azione corale da parte di istituzioni e società civile, seguendo non solo un approccio repressivo, che pure è necessario, ma una strategia incentrata sull’analisi delle cause profonde della”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso del question time a Montecitorio, parlando della. “Isui femminicidi. Le iniziative di prevenzione e contrasto richiedono l’accompagnamento di azioni positive in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione dei valori della parità e del rispetto, con particolare attenzione alle nuove generazioni.