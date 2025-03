Vincent D’Onofrio | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiBenché venga ricordato prevalentemente per il ruolo di Palla di Lardo nel film Full Metal Jacket,vanta una lunga e ricca carriera, caratterizzata da personaggi memorabili e grandi interpretazioni. L’attore, distintosi tanto al cinema quanto in televisione, non ha poi mancato di dar prova di grande versatilità ricoprendo anche il ruolo di produttore, regista e sceneggiatore in diverse occasioni. Riscoprendo la sua filmografia, si può ritrovare un interprete degno delle lodi e dei riconoscimenti ricevuti negli anni.Ecco 10che non sai su. I film e i programmi TV diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore diventa celebre sin dalla sua prima interpretazione cinematografica, quella per il film Full Metal Jacket (1987).