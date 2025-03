Ilgiorno.it - Vimercate, barista violentata: lo stupratore ventenne condannato a 14 anni e due mesi

(Monza Brianza), 5 marzo 2025 - Ha rapinato e violentato sotto la minaccia di una pistola una35enne titolare di un locale del centro di, all'apertura, alle 6.30 del mattino. Per questa vicenda, commessa il 13 luglio scorso, il gup del Tribunale di Monza Marco Formentin hanel processo con il rito abbreviato a 14e 2di reclusione Alessandro Gaudioso, 20enne che lavorava comenell'ospedale di. Una pena ancora più alta di quella a 13e 7chiesta dalla Procura monzese. Il giudice ha anchel'imputato, ancora detenuto in carcere, anche alla misura della libertà vigilata dopo avere espiato la pena in quanto ritenuto socialmente pericoloso e al risarcimento dei d, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 25mila euro, alla vittima che si è costituita parte civile.