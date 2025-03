Laspunta.it - Villa Albani il degrado regna sovrano. Nella struttura transitano ogni giorno centinaia di cittadini

Alcuni utenti sui social denunciano le condizioni vergognose di, unasanitaria che cade letteralmente a pezzi: crepe profonde nei muri, intonaco scrostato, pavimenti sconnessi che mettono in difficoltà gli anziani, mentre un odore nauseabondo di fogna riempie gli ambienti.Gli operatori sanitari, invece di lavorare in condizioni dignitose, sono stipati in uno stanzino soffocante, circondati da scatole e fascicoli, con meno spazio di un allevamento intensivo. Il bagno del personale? In comune con persone senza fissa dimora, senza nemmeno la possibilità di chiudersi dentro, perché la chiave è sparita e nessuno sa dove sia finita.Intanto, mentre i problemi si accumulano, le persone mendicano un appuntamento medico prima che sia troppo tardi, il personale sanitario è costretto a lavorare in condizioni indegne e gli utenti vengono accolti in un edificio che sembra uscito da un bombardamento.