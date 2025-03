Modenatoday.it - Vignola, per la Giornata internazionale della donna inaugurate due nuove panchine rosse

Leggi su Modenatoday.it

In occasione, sono tante le iniziative in calendario che godono del patrocinio del Comune di. Si comincia giovedì 6 marzo: in mattinata, presso il mercato ambulante settimanale, Spi-Cgil, Auser, Anpi e il Centro sociale Età Libera distribuiranno.