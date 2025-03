Juventusnews24.com - Vignola crede allo scudetto della Juve: «Potrà dire la sua essenzialmente per due ragioni»

di RedazionentusNews24, ex calciatore, ha parlato delle possibilità diche vede da vicino il “bersaglio grosso”Beniaminoha parlatopossibilità che lapossa vincere la Serie A, pronunciando queste parole a TMW Radio. Ecco le sue parole.PAROLE – «I numeri dicono che anche laha grandi possibilità. E il campionato ha sempre delle sorprese. Chi arriva da dietro è sempre pericoloso per chi sta lottando per certi traguardi. Sono cambiate tante cose, hanno avuto un brutto passaggio in Champions e Coppa Italia ma la vittoria contro il Verona, maturata nella ripresa dopo tanta sofferenza, li ha rimessi in corsa. Difficilechi vincerà lo, ci sono squadre più organizzate, ma il cerchio si stringe e anche lala sua».