Vigili del fuoco morti per una rara malattia ad Arezzo I familiari | Ora si faccia un’indagine

, 5 marzo 2025 – Chiarezza sul caso dei tredela causa di unaforma di tumore al cervello. E’ quanto chiedono idi Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli, tutti deceduti nell’arco di un anno e due mesi dopo essere andati in pensione. Hanno lavorato fianco a fianco per anni nella caserma di via degli Accolti ad. Il sospetto deiè che quellaforma tumorale, il glioblastoma di IV grado, sia correlato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in dotazione ai pompieri. Questa, infatti, colpisce soltanto 3-4 persone su 100mila all’anno. Il timore è che il suo insorgere sia stato favorito dalla presenza di Pfas nelle tute e negli schiumogeni utilizzati daidel. Sul caso è intervenuto il sindacato di categoria Conapo, che in una nota inviata al sottosegretario agli interni Emanuele Prisco ha evidenziato come ''tre casi su un totale di circa 200delin servizio in un singolo comando rappresentino un'incidenza anomala che necessita di indagini approfondite a causa dello stridente contrasto tra la rarità con cui questa patologia colpisce la popolazione normale e l'altissima concentrazione tra gli operatori dello stesso comando deideldi''.