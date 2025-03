Ilrestodelcarlino.it - Vigili: al bando partecipano in 200

Nuoviin estate, e non solo. L’amministrazione comunale nelle ultime stagioni ha voluto aumentare il numero delle unità della polizia locale, soprattutto ampliando il periodo dell’anno in cui impiegare il personale cosiddetto stagionale. Oggi le esigenze di un potenziamento non sono più limitate ai soli tre mesi estivi, ma coinvolgono più periodi dell’anno. Ma per assumere serve una graduatoria, ed è quello che il Comune ha voluto fare attraverso ilpubblicato il 29 gennaio. Per partecipare presentando domanda c’erano solo una ventina di giorni visto che ilscadeva il 18 di febbraio. Nonostante le tre settimane a disposizione sono state ben 213 le persone che hanno presentato domanda. Il Comune ha già nominato la commissione per esaminare le domande pervenute ed infine stilare la graduatoria in cui il Comune andrà a pescare i futuri ‘Istruttori di polizia locale’.