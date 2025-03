Panorama.it - Vietnam digitale: un mercato in ascesa che non fa sconti ai giganti dell’e-commerce

Leggi su Panorama.it

Negli ultimi anni, ilsi è affermato come uno dei mercati più dinamici nel panorama dell'e-del Sud-Est asiatico. Nel 2024, il settore ha raggiunto un valore di oltre 25 miliardi di dollari, con una crescita del 20% rispetto all'anno precedente (fonte: vir.com.vn). Questa espansione ha collocato ilal terzo posto nella regione, dopo Indonesia e Thailandia. Tuttavia, il recente ritiro forzato di duecinesi del settore, Temu e Shein, ha evidenziato le complessità normative che gli operatori stranieri devono affrontare per operare legalmente nel Paese.Il caso Temu e Shein: un monito per gli investitori stranieriL’uscita di Temu e Shein rappresenta un chiaro segnale per gli investitori internazionali interessati alita. Entrambe le piattaforme hanno dovuto sospendere le loro attività dopo aver omesso di registrarsi presso il Ministero dell'Industria e del Commercio (MOIT).