Bolognatoday.it - Video pedopornografici con abusi su bambini: un arresto a Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Quattro arresti e tre perquisizioni nell’ambito di un’indagine del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana sulla pedopornografia online. Gli operatori hanno monitorato per mesi una vasta attività che contava decine di migliaia dipornografici, in cui– anche.