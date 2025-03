Messinatoday.it - VIDEO | Da due mesi non può utilizzare l'abitazione, anziana in attesa degli interventi alla condotta fognaria

Leggi su Messinatoday.it

Il consigliere del Primo Quartiere Mario Crottogini scrive in una nota che nonostante siano trascorsi 2dalle prime richieste al villaggio Mili San Pietro in via Castello proseguono i disagi nell'di una quasi novantenne provocati da un tratto di tubazione. I tecnici Amam.