Vibo Valentia Il Caffè Artistico Letterario celebra la Festa della Donna con poesia e riflessioni sulla pace nel mondo

Ildi, ideato dallo scrittore e critico Mimmo Muratore, torna in scena sabato 8 marzo 2025, alle ore 18, presso il consueto Bistrot di via Popilia, per un nuovo appuntamento culturale in occasione”. Un’occasione perre la figura femminile e il suo amore per la, la musica e l’arte, temi che, anche quest’anno, arricchiranno il panorama culturale del territorionese.La serata vedrà la partecipazione di poeti come Pippo Prestia, Nicola Vinci, Anna Callipo, Elena Solano e Tiziana Manfredi, che, attraverso le loro parole, porterannosul passato e sul presente, esplorando come la cultura possa contribuire al cambiamento sociale e al superamento delle sfide che il territorio affronta, tra cui i disagi sociali e ambientali.