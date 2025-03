Quotidiano.net - Viaggio alla centrale del Brasimone, la spinta di governo e imprese: “Il nucleare è il ritorno al futuro”

Camugnano (Bologna), 5 marzo 2025 – Un’investitura, né più né meno. È apparsa così la visita di ieri di due ministri – Urso e Pichetto Fratin – nell’exEnea sul bacino di. Unasperimentale mai portata a termine sull’Appennino bolognese, fermata nel 1987 dal referendum dove, però, da tre anni la società newcleo (know-how italiano, così come la maggior parte dei capitali) ha insediato il proprio centro ricerche. La mission: produrre in serie piccoli reattori nucleari a fissione di quarta generazione, che sfruttano il piombo fuso come refrigerante anziché l’acqua, ossia quella tecnologia che proprio Enea ha sviluppato in questi anni al. Ad alimentare i nuovi mini-reattori modulari da 200 MW sarà un combustibile – il MOX – creato rigenerando le scorie di altre centrali.