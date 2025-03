Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato tra la Valentina enina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra bufalotte Tiburtina e più avanti tra le uscite Tuscolana Aida piaciuto il tratto Urbano traffico rallentato tra Togliatti e Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare in senso contrario Sirenetta tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo la a91Fiumicino per incidente traffico rallentato con code tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia si rallenta in via Appia altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano ci spostiamo in via dei Castellini a Pomezia dove il traffico tra via Campobello e via di Pratica direzione Borgo Santa Rita Torvaianica astrale in rubrica è tutta al prossimo aggiornamento servizio della