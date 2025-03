Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato tra Pontina enina in carreggiata esterna in carreggiata interna rallentamenti tra Cassia e Salaria in più avanti tra le uscite TiburtinaTeramo per incidente lunghe code tra la tangenziale a te e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada regionale in metto neanche un cantiere attivo rallenta il traffico tra Campoleone e Monte Giove nei due sensi di marcia sulla statale Pontina per incidente lunghe code tra Pomezia e Pomezia direzione EUR e tra Castellini 2 Pomezia direzione Latina infine in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia e l'altra in rubrica è tutto il prossimo aggiornamento della