Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasulla A1 diramazioneNord Un incidente dal traffico altezza Settebagni direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo il grande raccordo coda troppi per traffico intenso tra Pontina enina intere Giada esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra classe A in Salaria è più alle uscite TiburtinaTeramo sul tratto Urbano code altezza tu gli atti in direzione Grande Raccordo Anulare in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est traffico rallentato sulla a91Fiumicino altezza Magliana direzione Fiumicino percorrendo la strada regionale Nettunense un cantiere attivo rallenta il traffico tra Campoleone e Montegiove nei due sensi di marcia infine rimanendo di mi ha detto niente traffico rallentato con code a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del Mare direzione ciechi a velocità ed Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tue nemici monta prima invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto astrale.