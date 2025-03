Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaPartiamo dalla tratto Urbano della A24 per un pane in complanare code tra il bivio per il raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara in direzione tangenziale est proseguiamo sulla tratto Urbano della A24 con della Fiorentina al bivio per la tangenziale est per un incidente avvenuto proprio sulla tangenziale est in direzione San Giovanni ci spostiamo a nord della capitale sulla Cassia rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Capranica e Vetralla laè stata ripristinata circolo scorrevole andiamo a sud della capitale sulla ex Statale Appia resta chiuso il tratto tra via Circuito via Santoianni nelle due direzioni ricordiamo per un mezzo pesante in fiamme sul posto anche personale di Astral Spa le altre notizie il trasporto marittimo lasciamo in forma che su richiesta del comune di Ventotene tutti i venerdì di marzo la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la parte alle 16:30 i file per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in più sul messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.