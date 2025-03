Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare di sottoli interna circone è regolare tra uscite A24 e Prenestina ci spostiamo sulla tua turbano della 24 per un incidente si sono formate code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro andiamo a sud della capitale sulla ex Statale Appia chiuso il tratto tra via Circuito e via Santoianni nelle due direzioni la causa un mezzo pesante in fiamme andiamo a nord della capitale per un incidente sulla Cassia È attivo il senso unico alternato siamo tra Capranica e vedrà alla code nelle due direzioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è tardi un servizio della