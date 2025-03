Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare incidente in interno si sono formate code tra le uscite A24 e Prenestina proseguiamo lungo la carreggiata interna incidente rimosso tra le uscite diramazioneSud Ardeatina la circone è scorrevole rimosso l'incidente anche l'altra turbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo in uscita traffico regolare ci spostiamo sulla Tiburtina che qui rimosso l'incidente permangono rallentamenti all'altezza di Settecamini in direzione raccordo anulare Cambiamo argomento il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana alla circone e rallentata infine nell'ambito del trasporto marittimoMan informa che su richiesta del comune di Ventotene tutti i venerdì di marzo la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle 16:30 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi