Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio delladiversi incidenti creano disagi nello specifico statale Pontina per un incidente code da via dei rutuli a Pomezia Sud in direzionesulla Laurentina incidente in via di risoluzione code residuo all'altezza del raccordo in direzione centro altro incidente sulla Cassia ancora cose da Castel di Guido Malagrotta sul Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Tiburtina incidente code tra Settecamini raccordo nelle due direzioni incidente anche sulla via Appia cos'è l'altezza di Frattocchie nei due sensi di marcia ora il traffico sul tratto Urbano della A24 anche sullaFiumicino code rispettivamente da Togliatti al bivio per la tangenziale est e danza del Tevere a via della Magliana dei due casi verso il centro disagi anche sul raccordo anulare per diversi incidenti il primo interna code tra le uscite Flaminia Salaria più avanti risolto l'incidente tra diramazioneNomentana permangono rallentamenti sempre interne altro incidente code tra Casilina e Tuscolana anche tra Laurentina via del mare per un incidente in esterna si rallenta dalla Cassia Veientana alla cassa a seguire da Trionfale a Casal del Marmo anche traoré via Pontina dall'appia alla Tuscolana poi rallentamenti per incidente avvenuto in precedenza siamo tra Prenestina e a 24 ci spostiamo sulla diramazione permangono le code per incidente tra Torino e il raccordo In quest'ultima direzione da Gina Pandolfo è Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento