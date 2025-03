Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sulla rete viaria della territori complicare la situazione anche in diversi incidenti partiamo dal raccordo anulare si sono formate cose per un incidente in interna tra le uscite Flaminia e Salaria auto incidente la causa delle cose tra diramazionenord Nomentana auto in coda qui per traffico dalla Casilina all'appia in esterna si rallenta sempre per traffico dalla Cassia Veientana la Cassia a seguire tra Trionfale e Casal del Marmo anche tre ore lì al Pontina dall'appia alla Tuscolana poi rallentamenti per incidente avvenuto in precedenza siamo tra Prenestina e a 24 e traffico intenso sulla tratto Urbano della A24 anche sullaFiumicino code rispettivamente da Togliatti al bivio per la tangenziale da raccordo via della Magliana nei due casi verso il centro ci sposiamo sulla diramazioneSud permangono le code per un incidente tra Torrenova e il raccordo In quest'ultima direzione andiamo sulla Laurentina Anche qui permangono le code incidente avvenuto in precedenza tra via di Vallerano via di Acqua Acetosa Ostiense nei due direzioni sulla Cassia ancora code per incidente avvenuto in precedenza tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione Raccordo Anulare e fine sulla Tiburtina altro incidente causa code tra Settecamini e il raccordo nei due sensi di marcia Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulle in fl8Nettuno ed fl7-napoli via Formia alla circone in precedenza l'entrata per un treno fermo traCasilina e torricola risolta la problematica è tornata regolare i treni Intercity e regionali hanno subito ritardi fino a 60 minuti treni regionali anche limitazioni di percorso e cancelne Latina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della