Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul raccordo anulare diun incidente l'esterna causa coda ed all'uscita Prenestina e a 24 sempre interna risolto l'incidente permangono dei rallentamenti tra Cassia Trionfale Più avanti si rallenta per traffico tra Boccea e Pescaccio tra-fiumicino puntina e tra Ardeatina e Appia interna si rallenta dalla diramazionenord dalla Tiburtina poi auto in coda dalla Casilina all'appia Ci spostiamo sulla diramazioneSud per un incidente da Tor Vergata al Raccordo in ultima direzione sempre per un incidente si sta in coda sulla Laurentina da via di Vallerano Il raccordo verso il centro disagio anche sulla Cassia ennesimo incidente code da Castel di Guido a Malagrotta in direzione raccordo anulare un invito alla prudenza nella guida Cambiamo argomento il trasporto ferroviario circone rallentata sulle linee fl8Nettuno ed fl7-napoli via Formia la causa un treno fermo a casa Nikolai treni in direzione Formia Nettuno subiscono ritardi e possibili variazioni da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della