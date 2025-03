Ilrestodelcarlino.it - Viabilità in zona stadio a Bologna, come cambia quando giocano i rossoblù

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 marzo 2025 – “Ogni volta che gioca ilnoi non possiamo entrare o uscire di casa, neanche a piedi”: così avevano raccontato al Carlino i residenti di via Menabue, la stradina che da via Porrettana entra direttamente sotto la curva san Luca delloDall’Ara. Pochi metri di lunghezza, decine di anni di proteste.lainOra il Comune corre ai ripari e annuncia una piccola rivoluzione in. “In accordo con ilCalcio che realizzerà gli interventi necessari e con la Questura – annuncia l’Amministrazione –, il Comune ha deciso di spostare l’area di manovra e di sosta dei pullman dei tifosi ospiti in via dello Sport dove verrà posizionata una cancellata antisfondamento che nelle giornate di partita separerà quest’area dal resto della via.