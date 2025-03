Quotidiano.net - Via Eleonora Giorgi? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco

Roma, 5 marzo 2025 – Ladell’iconicotra Nadia e Sergio, indimenticabili protagonisti del film(1982), dedicata a. Lo chiedono gli abitanti di via Elio Lampridio Cerva, quartiere di Fonte Meravigliosa a Roma, in unaonline in omaggio dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. "era il film della nostra infanzia, già da piccoli eravamo orgogliosi che fosse stata girata quella scena in via Cerva, nella nostra via. Penso che sarebbe il giusto omaggio aquesta", racconta Lauri Zoltan. Ma i residenti sono divisi: “Pensate che caos”. Il filmè stato girato 43 anni fa con la regia di Carlo Verdone, co-protagonista insieme alla. “Senzami sento solo, era piena di energia e vita”, ha detto Verdone alla notizia della scomparsa.