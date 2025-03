Ilrestodelcarlino.it - Via al presidio anti-aborto: "No a pressioni psicologiche. Libera scelta per le donne"

Torna a Modena la campagna-abortista ’40 giorni per la vita’, che quest’anno si svolgerà da oggi fino a domenica 13 aprile. La veglia di preghiera di 40days avrà luogo sempre nei pressi del Policlinico di Modena, dalle 7 alle 19, in via Marzabotto, in corrispondenza dell’ingresso del parcheggio gratuito, a 300 metri dal punto in via del Pozzo 71 in cui si sono svolte le precedenti 3 veglie. "L’evento di avvio della campagna si terrà sempre oggi sul sagrato della chiesa di San Faustino in via Pietro Giardini 231 dalle 17 alle 18.30". Parteciperà all’incontro Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli Bologna. "Siamo molto contenti di aver dato avvio a un’iniziativa di preghiera pacifica, capace di interpellare le coscienze e di diffondersi in altre città del Paese", ha commentato Maria Sole Martucci, portavoce della campagna a Modena.