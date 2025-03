Sololaroma.it - Verso Roma-Athletic, rifinitura a Trigoria: tutti a disposizione di Ranieri

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio diClub, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria contro il Como e il giorno di riposo concesso da, i giallorossi hanno ripreso ieri gli allenamenti aper preparare il match di giovedì all’Olimpico e oggi alle 11:00 sono scesi in campo per la. Alle ore 13:00 è prevista la conferenza stampa di Claudiocon Angelino. Alle 17:45, invece, ci sarà la conferenza stampa di Ernesto Valverde con un calciatore dell’all’Olimpico, mentre alle 18:30 la formazione spagnola scenderà in campo per lasempre presso lo stadio., le indicazioni dallaIntorno alle 11:20, laè scesa in campo aper la. Presente con il gruppo anche Zeki Celik, che era uscito malconcio dal match di domenica contro il Como.