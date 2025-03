Dailymilan.it - Verso Lecce-Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição non fa sconti: spazio a chi ha fame e voglia di correre

In vista della sfida tra, secondo lalascerà in panchina chi non hadiIldeve riscattare subito le tre sconfitte consecutive in campionato, contro ilnon si sono alibi che tengono servono i tre punti. Proprio in vista della sfida di sabato il tecnico portogheseè pronto a cambiare nuovamente formazione.Alla trasferta dinon parteciperanno Mike Maignan e Strahinja Pavlovi? per squalifica. Oltre a loro potrebbero partire dalla panchina anche altri big, il tecnico portoghese vuole in campo gente che hadi, non vuole più vedere gente che cammina in campo.dovrà scegliere il capitanonon faa chi hadi