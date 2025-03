Sololaroma.it - Verso l’Athletic, l’Olimpico pronto a caricare la Roma: l’iniziativa della Curva Sud

Da qui al terminestagione le partite che ladisputerà saranno tutte decisive per continuare a restare in corsa per gli obiettivi prefissati. È però altrettanto vero che quella in programma domani controBilbao sarà probabilmente la più importante fino a questo momento, in quanto potrebbe indirizzare le sorti in campo continentaleformazione di Claudio Ranieri.L’Europa League resta una competizione sulla quale i giallorossi puntano soprattutto visti i risultati ottenuti negli ultimi anni e per sperare di potersela giocare fino alla fine servirà eliminare i baschi. Avversario tutt’altro che semplice sia vista la stagione delBilbao, attualmente quarta nel campionato spagnolo, sia per la qualità che ha dimostrato di avere già nel confronto con lanel corsofase campionato.