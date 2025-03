Ilrestodelcarlino.it - Verso la sospensione cautelare il calciatore condannato per stupro

"Gli accertamenti sono partiti subito, ma non sempre si ha la possibilità di avere dai tribunali velocemente le sentenze. Appena sapremo chi è ilin questione, i provvedimenti verranno presi". Lo assicura il segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri. La notizia che untesserato in un club della Repubblica di San Marino, il 21enne Said Abdelouaret, centrocampista del Fiorentino, è statonei giorni scorsi in primo grado (quattri anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato) per violenza sessuale nei confronti di una 14enne, ha scatenato polemiche e riflessioni sul Titano. L’episodio risale al 7 ottobre del 2022. I due ragazzi avevano fatto conoscenza sui social e si erano incontrati in centro a Verona. Poi la tappa al fast-food dove la ragazza era stata aggredita dal giovane che aveva abusato di lei dopo averla trascinata con la forza nel bagno riservato ai disabili (lui ha sostenuto in tribunale che la 14enne sarebbe stata consenziente).