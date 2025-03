Messinatoday.it - Verso l'8 marzo, nel terzo settore del messinese ancora pochi i ruoli apicali per le donne

Leggi su Messinatoday.it

Solo il 13,1% delleha un ruolo di presidente e solo il 4% ha il ruolo di vicepresidente. Per gli uomini si tratta rispettivamente di 23,7% e 8,5%. Le, per dir così, “compensano” con percentuali più alte nel ruolo di consigliera (8% vs il 3,4% degli uomini) e volontaria (42,6% vs il.