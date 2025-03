Verso Feyenoord-Inter le ultime in casa nerazzurra | dall’emergenza al turnover

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il ritorno nella competizione più prestigiosa d’Europa per i nerazzurri di Simone Inzaghi: stasera toccherà alle restanti partite per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, tra cui anche. Partita che chiederà al tecnico piacentino di trovare una soluzione per compensare all’emergenza sulle corsie esterne.LesuUna sfida che nasconde diverse insidie e che arriva in un momento caldissimo della stagione per i nerazzurri. I Campioni d’Italia in carica sono impegnati su più fronti: la rincorsa allo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League. Competizioni che terranno sotto stress i giocatori di Simone Inzaghi.Il tecnico dell’è già alle prese con diverse assenze, soprattutto per quanto riguarda gli esterni di centrocampo. A causa degli infortuni, mister Inzaghi può contare solo su Denzel Dumfries – mentre rimangono ai box Federico Dimarco, Matteo Darmain, Nicola Zalewski e Carlos Augusto.