Notizie.com - Ventilazione meccanica per Papa Francesco, condizioni stabili ma il Vaticano alimenta i dubbi: “Ci vorrà tempo”

Leggi su Notizie.com

“Ci”. Poi, la rassicurazione: “La polmonite è in una fase di sviluppo ordinario, è una normale evoluzione”.perma il: “Ci” (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ quanto si legge nel bollettino della Sala stampa vaticana oggi, mercoledì 5 marzo, in merito alledi, ricoverato da quasi tre settimane al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma.Qualche giorno fa due episodi di broncospasmo che hanno spaventato iled il mondo intero. La crisi poi è rientrata, ma il quadro clinico è complesso e delicato. Tanto che lo staff medico che segue il Pontefice non ha ancora sciolto la prognosi. Un altro episodio di broncospasmo era avvenuto ancora prima. Bisogna ricordare, infatti, chesta combattendo contro una polmonite bilaterale.