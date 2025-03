It.insideover.com - Vent’anni fa la morte di Nicola Calipari: l’eroe silenzioso che salvò Giuliana Sgrena

Il 4 marzo 2005 segna una data tragica nella storia dei servizi segreti italiani e nel cuore della nazione. Quel giorno,, un funzionario del SISMI, il Servizio informazioni e sicurezza militare, si distinse per dedizione ed encomiabile coraggio, sacrificando la propria vita per proteggere la giornalista del Manifesto, in un incidente controverso che avrebbe scosso l’intero Paese, e avrebbe messo in luce la fragilità della sicurezza internazionale e i rapporti con gli Stati Uniti che si resero colpevoli del tragico errore.Secondo i rapporti ufficiali, quel tragico giorni di 20 anni fa, l’agente del nostro servizio segreto per le missioni all’estero, inviato in Iraq per il rilascio con successo della giornalista tenuta in ostaggio da un gruppo jihadista dal 4 febbraio, stava conducendoin auto lungo la cosiddetta “Route Irish” verso l’aeroporto di Baghdad, quando, a pochi metri dal posto di check-point dell’esercito statunitense, vennero colpiti da “fuoco amico”.