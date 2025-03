Dayitalianews.com - Veneto, Zaia preoccupato: “I dazi di Trump sono un flagello”

Anche il presidente delLucaè più chedalle minacce (ormai sembrano una realtà inevitabile) didel presidente degli Stati Uniti. “Iun”, dichiara in un’intervista al Corriere.misurato sul dato che l’export delverso gli Stati Uniti vale 8 miliardi di euro l’anno. Su come reagire però, precisa: “Attenzione all’atteggiamento. Se pensiamo di fare muro contro muro la battaglia la perdiamo di sicuro”.Le critiche a Macron e Starmer“Bisogna capire, in fretta se possibile, che abbiamo a che fare con un uomo d’affari”. È un punto essenziale da cui partire secondo il presidente del. Sul peso della bilancia, perciò, vanno fatti pesare i 450 milioni di abitanti europei che rappresentano “il mercato più florido al mondo per gli Stati Uniti”.