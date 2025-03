Vendite al dettaglio in calo anche a gennaio -02% Mini revisione per il Pil del 4o trimestre 2024 ora a + 01%

Ilfattoquotidiano.it - Vendite al dettaglio in calo anche a gennaio (-0,2%). Mini revisione per il Pil del 4o trimestre 2024, ora a + 0,1%

Minuscolaal rialzo per il Pil italiano del quarto. La prima stima aveva indicato una variazione nulla, ora l’Istat indica un incremento dello 0,1% rispetto ai tre mesi prima (+ 0,6% su base annua). Meglio che niente ma non cambia la sostanza, l‘economia italiana è ferma. La variazione acquisita del Pil italiano per il 2025, ovvero lo “slancio” con cui affrontiamo l’anno in corso, è ora pari allo 0,1%.Rispetto al terzodel, il periodo ottobre-dicembre ha mostrato un incremento dello 0,1% dei consumi delle famiglie. Gli investimenti fissi lordi salgono dello 0,4%. Guardando ai diversi settori produttivi da segnalare il piccolo arretramento dei servizi (- 0,1%) con il commercio a zero, mentre l’industria segna un incremento del valore aggiunto dello 0,8%.