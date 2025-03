Dilei.it - Velluto mania, le ultime tendenze 2025 per arredare casa

Leggi su Dilei.it

Nel mondo dell’abbigliamento ilè il grande protagonista dele, come sempre, il fashion va di pari passo con altri settori come quello del design e dell’arredo. Portare ilanche nelle nostre case significa fare una scelta opulenta, suggestiva e sopraffina: sin da subito un divano inmodifica profondamente il nostro living, facendolo diventare un ambiente di classe. Ecco quali sono leperlausando ilnel, ma che, a parere nostro, valgono per tutti gli anni a venire, considerando che siamo di fronte a un grande classico., un tessuto, tante idee d’arredoOriginariamente ilera estremamente ambito, e non è un caso se lo ritroviamo nei palazzi d’epoca: durante il Rinascimento, ilera praticamente un must. Ma a renderlo così pregiato non era solo la seta, ma anche il processo stesso di tessitura a mano, che richiedeva grande maestria e artigianalità.