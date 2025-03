Monzatoday.it - Vedano al Lambro, incidente in moto: in ospedale un uomo

Leggi su Monzatoday.it

Soccorsi in codice giallo mercoledì mattina per undi 66 anni, ferito in un. La telefonata con la richiesta di intervento è scattata poco dopo le 7.30 daal.La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato in via della Misericordia.