Liberoquotidiano.it - "Vattene via ti prego": Simona ribaltata dopo Affari Tuoi, il dettaglio che nessuno ha notata

Adè la serata di. Nella puntata andata in onda martedì 4 marzo la concorrente delude (e non poco) le aspettative di Stefano De Martino lasciando di fatto una prateria al dottore che piazza il colpo sul finale. La partita in un primo momento scivola via che è un piacere: i pacchi blu saltano come birilli e restano in gioco solo pacchi rossi pesantissimi.cambia per ben due volte il suo pacco e fa bene dato che aveva zero euro in quello pescato a inizio partita. Poi però si perde sul finale. Quando restano sul campo un blu e un rosso lei afferma che il pacco pescato dal banconel'ultimo cambio è legato allo zio che l'ha sempre guidata, anchela morte. Ma quando il dottore le offre 20.000 euro lei rinuncia ad andare avanti. E De Martino le contesta la scelta: "Perché hai accettato se eri sicura dell'aiuto dello zio con quel pacco?".