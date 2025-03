Strumentipolitici.it - Vanuatu alla prova della stabilità politica e dei passaporti d’oro

L’arcipelago diin Oceania sta uscendo da un periodo di grosse difficoltà. Il terremoto dello scorso dicembre ha gravemente danneggiato la capitale Port Vila e oggi riaffiora lo scandalo delle cittadinanze facili.Governo di coalizionenon è mai stata caratterizzata d. Negli ultimi trent’anni si sono succeduti più di venti primi ministri: nel 2023 vi sono stati tre premier nell’arco di un mese. Lo scorso novembre il Parlamento è stato sciolto e sono state indette le elezioni, poi rimandate a causa del terremoto. Dalle urne del 16 gennaio il Palamen blongè uscito nuovamente frazionato, ma è riuscito a formarsi un governo di coalizione con sei partiti. A larghissima maggioranza il 27 gennaio hanno votato la fiducia all’attuale premier Jotham Napat, ex meteorologo che ha già servito come capo del Comitato per i disastri naturali e come Ministro degli Esteri.