Juventusnews24.com - Van Persie recrimina dopo Feyenoord Inter: «Il rigore per i nerazzurri non c’era! Grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Van: tutte le dichiarazioni dell’allenatore degli olandesiil matchLa conferenza stampa di Robin Vanal termine di, la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League soffermandosi suldato ai rivali della Juve molto dubbio.SULSU THURAM E SULL’– «Ilper me nonalunaper il. L’è una squadra che sa come scoprire la palla, ti costringe a correre all’indietro e questo complica le cose. Ce lo eravamo detti anche prima della partita: non avevo chiesto una vittoria, ma di lasciare tutto in campo ed è successo. Ora non sarà facile, prossima settimana saremo a Milano anche senza Osman. Qualcuno potrebbe tornare, ma le possibilità sono comunque poche.