Inter-news.it - Van Persie: «Con squadre come l’Inter paghi errori! Si è vista una differenza»

Vanè intervenuto dopo il triplice fischio di Feyenoord-Inter, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League vinta 0-2 dalla squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a caldo a Prime VideoCHE COSTANO – Robin vanè intervenuto così al termine di Feyenoord-Inter: «Un peccato perché abbiamo cercato di fare la nostra partita difendendo bene ma i rischi che corri quando giochi contro una squadrasono questi, se fai un errore ti puniscono ed è quello che ha fatto. Nel secondo tempo siamo riusciti a sistemare qualcosa ma non è bastato perchéha fatto il secondo gol. Cosa fare per la partita di ritorno? Devo controllare la condizione fisica dei miei giocatori, nel secondo tempo si èmaggiormente lafisica.