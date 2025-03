Internews24.com - Van Persie a Sky: «Inter squadra matura, ma i miei ragazzi hanno dato tutto. Pensiamo di potercela giocare a Milano!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore del Feyenoord, Robin Van, ha commentato così il KO nel match d’andata in Champions contro l’venuto al termine di Feyenoord, il tecnico degli olandesi Robin Vanha commentato così il KO rimediato dalla proprianella gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League.ANALISI – «Credo che abbiamo iniziato molto bene la partita, eravamo in un buon momento sopratnella pressione alta che abbiamo condotto. Giocando anche un buon calcio, senza creare tante opportunità. Un peccato aver subito il primo gol alla prima opportunità, ma contro grandi giocatori è così, gli può bastare un’opportunità per segnare. In questa fase del torneo gli avversari sono di livello, l’ha ottimi giocatori. Può succedere, ma i