Internews24.com - Van Persie a Prime Video: «Fino al primo gol abbiamo controllato la partita! Al ritorno dovremo fare questo…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVan: «algolla! Alquesto.» Le parole del tecnico del FeyenoordIntervenuto al termine di Feyenoord Inter, il tecnico degli olandesi Robin Vanha commentato così il KO rimediato dalla propria squadra nella gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League.- «Loro hanno segnato alla prima occasione, è un peccato perchéa quel momentobene la. Poi il secondo gol ha chiuso completamente la gara, i rischi che corri quando giochi con una squadra come l’Inter sono questi, se fai un errore ti puniscono. Alla fine deltempo ci siamo parlati e qualcosasistemato, ma non è stato abbastanza»COSA BISOGNA CORREGGERE PER IL? «innanzitutto va controllata la condizione dei giocatori, perché si è vista tutta la differenza con l’Inter nella ripresa.