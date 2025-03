Internews24.com - Van der Meyde: «Ecco per chi tiferò in Feyenoord Inter. Se vengo in curva Nord i tifosi…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneAndy van dernon usa giri di parole,chi tiferà in, poi ai tifosi delladice una cosa.Andy van derha rilasciato una lungavista a La Gazzetta dello Sport versoun estratto: PERICOLI PER L’– «Gli esterni sono molto forti. Hadj Moussa e Paixão ti puntano e ti fanno male. Una bella sfida per la migliore difesa della Champions. L’ha i suoi problemi sulla fascia sinistra, lì io farei giocare il mio amicone Dumfries, perché Moussa è mancino e tende ad accentrarsi, Denzel potrebbe arginarlo perché è abituato a spostarsi in quella direzione. Dumfries è uno dei giocatori più sottovalutati e utili del mondo: in nazionale spesso la decide lui e all’se lo sono tenuti stretto.. Forse noi olandesi pensiamo più allo stile di voi italiani e non lo capiamo fino in fondo, ma dobbiamo essere fieri di quella faccia cattiva: sembra sempre che voglia darti un morso».