Sololaroma.it - Valverde, i fratelli Williams e l’ascesa di Jauregizar: che Athletic sarà a Roma?

Leggi su Sololaroma.it

Gli 11 risultati utili consecutivi sono lì, affissi al muro di Trigoria, a simboleggiare una rinascita che sta permettendo alladi dare un senso ad un campionato che, ad inizio novembre, stava assumendo tratti drammatici. La corsa al 5°/6° posto è tornata più viva che mai, un qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa, merito di un Ranieri che però, tramite scelte di formazione ben precise nelle ultime settimane, ha fatto chiaramente capire come la vittoria dell’Europa League sia l’obiettivo principale del club, tanto per il prestigio del trofeo quanto per tornare in una Champions League che manca dal 2018/19.Non un’impresa facile, ma questa versione dellapiù farcela. Dopo il Porto al play-off, il prossimo ostacolo è l’Club, una delle squadre più quotate di tutta la competizione, che avrà anche il privilegio di ospitare la finale al San Mames di Bilbao.