Ilrestodelcarlino.it - Valsa, Buchegger pronto a tuffarsi nei playoff: "Spirito guerriero e nulla sarà impossibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sceso in campo a Milano ‘soltanto’ come doppio cambio decisivo nei momenti caldi dei set ("credo di aver interpretato bene il ruolo") Paulnei play off. Lo fa da giocatore nettamente più continuo della stagione dellaGroup, predicando continuità anche per tutto il resto della squadra: passerà proprio dalla costanza ad alto livello la piccola speranza che la formazione di Alberto Giuliani ha di conquistarsi un posto al sole nelle semifinali scudetto. Una continuità che è spesso mancata durante la stagione ("capita a squadre quasi del tutto nuove ai nastri di partenza") ma che magicamente e in maniera anche parzialmente inaspettata Modena ha trovato sul campo di Milano., l’attesa è finita: felici che siano finalmente arrivati questi play off? "I play off sono il momento per cui si lavora tutto l’anno e ovviamente lo aspettavamo con ansia già da un po’ di settimane.