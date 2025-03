Fanpage.it - Valentina Cabassi incinta: “Non voglio smagliature. Mi dispiace che qualcuno si offende per questo”

Leggi su Fanpage.it

, in attesa della sua prima figlia da Ernia, ha raccontato sui social di essere stata criticata per una frase pronunciata in uno dei suoi vlog in cui parla della gravidanza: "Sono stata spontanea, maha voluto fraintendere".