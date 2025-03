Secoloditalia.it - Ustica strage senza colpevoli, chiesta l’archiviazione. Familiari “nauseati”: da 45 anni uccidono 81 persone

Unaverità,, come altri misteri neri della nostra storia nazionale accomunati da un filo rosso di sangue, depistaggi e omissioni. La tragedia, in cui sono morte 81potrebbe restare. La Procura di Roma ha chiestodell’indagine (aperta nel 2009) sul Dc-9 Itavia, precipitato in mare il 27 giugno del 1980, mentre era in volo da Bologna a Palermo. L’aereo scomparve misteriosamente dai radar e si schiantò inl mare, tra le isole di Ponza e, portando con sé la vita di 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e quattro membri dell’equipaggio.didell’indaginePer i pm lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo, secondo quanto riporta Repubblica che ha dato la notizia.